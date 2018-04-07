В Италии закрыли Telegram-канал, использовавшийся для пропаганды "ИГ"
Итальянская почтовая полиция выявила и закрыла канал чатов мессенджера Telegram, где на итальянском языке распространялась пропаганда террористической организации "Исламское государство" ("ИГ"). Как сообщает в субботу новостной портал Rai News 24, его администратором был несовершеннолетний итальянец алжирского происхождения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Молодому человеку предъявлены обвинения в распространении пропаганды радикального ислама.
Согласно выводам следствия, начатого в 2016 году отделением полиции по борьбе с киберпреступность городов Триест и Удине, молодой человек переводил на итальянский и распространял пропагандистские сообщения, а также призывы к джихаду по каналам чатов Telegram, открытым "ИГ". Учитывая, что обвиняемый является несовершеннолетним, к нему впервые в Италии применяется программа дерадикализации. Юноша будет также передан на попечение имама для обучения "видению ислама".
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