Турция создала еще один наблюдательный пункт в Идлибе

Турецкие военные создали в сирийской провинции Идлиб девятый наблюдательный пункт для контроля над зоной деэскалации. Об этом сообщил генштаб ВС Турции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В Идлибе сооружен девятый наблюдательный пункт", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Twitter.

По сообщению агентства Anadolu, военный конвой, состоящий из 100 транспортных средств, пересек утром в субботу турецко-сирийскую границу и достиг места расположения наблюдательного пункта - селения Морик, расположенного в 88 километрах от границы. Отмечается, что примерно в 3 километрах от наблюдательного пункта находятся позиции правительственной армии Сирии и поддерживаемых Ираном группировок.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая - к северу от города Хомс, третья - в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая - в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Договоренность о введении зон деэскалации была достигнута в Астане на переговорах стран-гарантов перемирия в Сирии - России, Турции и Ирана.

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