Air France отменит 30% рейсов из-за забастовки

Французская авиакомпания Air France в субботу отменит 30% рейсов из-за забастовки сотрудников, требующих повышения зарплат. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В субботу, 7 апреля, Air France планирует осуществить 70% рейсов, в том числе 75% сверхдальних полетов, 65% рейсов средней дальности из и в парижский аэропорт Шарль-де-Голль, 70% рейсов малой дальности из и в парижский аэропорт Орли и во французских провинциях", - сообщается на сайте авиакомпании.

Уточняется, что в субботней забастовке примут участие 34% пилотов, 26,2% членов экипажей и 18,7% наземного обслуживающего персонала.

Сотрудники Air France требуют увеличить размер заработной платы на 6%. Забастовки служащих авиакомпании намечены также на 17, 18, 23 и 24 апреля.

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