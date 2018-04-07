Instagram решил, что селфи вредят квоккам: австралийцы возмущены - ФОТО

На австралийском острове Роттнест живут квокки - небольшие забавные зверьки, которых еще называют короткохвостыми кенгуру. Квокки находятся под угрозой исчезновения и внесены в международную Красную книгу. На Роттнесте эти животные в безопасности: в заповеднике нет хищников и автомобилей, а туристам запрещено кормить и трогать квокк. Но зато с ними можно делать селфи!

Как передает Day.Az со ссылкой на Медузу, в конце декабря 2017 года Instagram объявил, что будет бороться с эксплуатацией животных - например, с модой на снимки со львами или коалами. Представители Instagram объяснили, что будут показывать специальное предупреждение перед хэштегами, которыми пользователи отмечают свои селфи с дикими животными, обитающими в неволе.

Однако в конце марта Instagram начал предупреждать, что такие фотографии вредят и квоккам. Предупреждение появляется, когда в поиске соцсети пользователи вводят хэштег #quokkaselfie или пытаются перейти по нему из чьего-либо профиля. Соцсеть считает, что фотографии с квокками - это публикации, пропагандирующие "вредоносное отношение к животным и природе". Чем именно снимки угрожают животным, в компании не объяснили.

Администрации Роттнеста и министру туризма Западной Австралии инициатива Instagram не понравилась. Представитель местной власти сообщил "Би-би-си", что предупреждение соцсети бесполезно: оно не информирует пользователей об особенностях вида и проблемах популяции.

"Власти острова со всей ответственностью подходят к защите квокк", - заявил собеседник "Би-би-си". Он напомнил, что на Роттнесте предусмотрено наказание для туристов, которые кормят или гладят квокк. Им грозит штраф в десять тысяч австралийских долларов (430 тысяч рублей) за вмешательство в дикую природу.

Министр туризма Западной Австралии Пол Папалия заявил, что этот штат - единственное место в мире, где можно увидеть квокку (в европейских и американских зоопарках этих зверей нет) и сделать с ней селфи. Поэтому регион использует эту возможность и для привлечения туристов. Профессор Кристин Купер из Университета Кертина считает, что делать селфи с квокками допустимо, если животное само идет на контакт и чувствует себя комфортно.

В начале апреля власти Роттнеста направили в Instagram запрос с просьбой убрать предупреждение перед хэштегом #quokkaselfie.

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