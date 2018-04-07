Трамп готовит новые ограничения на импорт автомобилей в США

Администрация президента США Дональда Трампа запланировала усилить экологические требования к импортируемым автомобилям. Об этом со ссылкой на источники в автомобильной отрасли и Белом доме сообщает Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным собеседников издания, президент поручил нескольким агентствам, среди которых Агентство по охране окружающей среды, разработать мероприятия по усилению стандартов выбросов автомобилей, которые произведены за рубежом. В Белом доме рассчитывают, что ограничение поможет сделать цену на американские автомобили более привлекательной. Таким образом, в администрации Трампа планируют поддержать американскую автомобильную промышленность, поскольку стоимость импортных автомобилей возрастет за счет использования дорогих технологий, пояснили газете чиновники.

Отмечено, что инициатива пока остается на этапе планирования и сталкивается с препятствиями на пути осуществления.

"Администрация президента работает над юридическими вопросами, чтобы обосновать новые требования, которые могут привести к судебным искам. Некоторые члены администрации считают инициативу слишком радикальной", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Белый дом не ответил на запрос WSJ по этому вопросу.