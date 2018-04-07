Искусственное освещение грозит человеку опасной эпидемией
Диабет, проблемы с весом и даже рак - новое исследование показывает, насколько опасными могут быть последствия воздействия искусственных источников света. Его авторы призывают пересмотреть отношение человечества к освещению, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
С высоты птичьего полёта и даже из космоса по ночам густонаселенные города выглядят очень красиво благодаря активному использованию искусственного освещения.
Историки утверждают, что ярко освещенные улицы снизили уровень преступности и способствовали индустриальному росту, а также позволили человеку вести более активный образ жизни в темное время суток.
Но мало кто изучает воздействие искусственного света на здоровье. Некоторые эксперты предполагают, что слишком яркое освещение является причиной развития современных эпидемий вроде диабета, ожирения и даже рака.
Яркие экраны смартфонов по ночам вредны, так как снижают качество сна. Опасность представляет и свет от уличных фонарей, автомобилей и рекламных вывесок.
"Электрический свет позволяет нам преодолевать естественные природные циклы сна и пробуждения, - говорит профессор Стивен Локли из Бостона, который давно изучает воздействие света на организм человека. - Это значит, что можем продолжать общение и в темное время суток, но наша биология страдает, поскольку появление света после захода солнца является неестественным. Нарушение циркадных ритмов влияет на риск развития рака груди, ожирения, диабета и депрессии".
Ученые полагают, что если уровень развития искусственного освещения в крупных городах будет развиваться в таком же ритме, то к 2050 году подсветка коснется в два раза более значительной территории нашей планеты, чем это было 6 лет назад. В 2016 году 83% населения Земли и почти 99% жителей Европы и Северной Америки жили в местностях с интенсивным искусственным освещением.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!