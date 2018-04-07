Во Франции автомобиль въехал в жилой дом, есть погибшие

Два человека погибли, еще двое в тяжелом состоянии после того, как легковой автомобиль протаранил фасад жилого дома на севере Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция France Bleu.

По данным радио, инцидент произошел в ночь на субботу в коммуне Леселль (департамент Нор). Водитель не справился с управлением на повороте и влетел в кирпичную стену жилого дома.

По информации газеты 20 minutes, в автомобиле находилось четыре человека. Двое из них скончались, еще двое были госпитализированы с тяжелыми травмами. Их состояние оценивается как тяжелое.

При этом, как отмечает издание, 74-летняя жительница дома не пострадала.

К ликвидации последствий происшествия были привлечены 28 сотрудников пожарной службы.