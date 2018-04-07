В Дании башня рухнула на библиотеку при попытке сноса - ВИДЕО

7 апреля 2018 19:19

Жители датского города Вордингборг, расположенного на острове Зеландия в Балтийском море, сняли на видео неудачный снос старой силосной башни в местном порту. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу, 6 апреля, специалисты взорвали старое строение, однако вопреки плану башня рухнула на здание библиотеки.

На месте происшествия дежурили полицейские и спасатели. По их данным, на месте падения обломков никто из присутствующих горожан и рабочих не пострадал.

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В Дании башня рухнула на библиотеку при попытке сноса

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