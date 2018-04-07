В Германии грузовик въехал в толпу людей: пострадали около 50 человек - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

19:21

Водитель въехавшего в группу людей грузовика в Мюнстере на западе Германии покончил с собой.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Focus со ссылкой на полицию.

Ранее СМИ сообщили, что на группу сидящих людей в центре Мюнстера наехал грузовик, три человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали. Предположительно, речь идет о теракте. Полиция подтвердила, что есть погибшие и пострадавшие.

"Мужчина, который въехал в толпу людей, по данным полиции мертв. Он покончил с собой, подтвердила полиция", - пишет издание.

Как следует из публикуемых в немецких СМИ фотографий, грузовик наехал на группу людей, сидевших на улице за столиками одного из кафе. Вокруг разбросаны столы и стулья.

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19:17

Около 50 человек пострадали при атаке в Мюнстере на юге Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Focus со ссылкой на спасателей.

Ранее СМИ сообщили, что на группу сидящих людей в центре Мюнстера наехал грузовик, три человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали. Предположительно, речь идет о теракте. Полиция подтвердила, что есть погибшие и пострадавшие.

Полиция рассматривает произошедшее как теракт, сообщает Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На месте ведется спецоперация. Полиция перекрыла центр города, над местом происшествия кружит вертолет. Правоохранители ищут взрывчатку.