Саакашвили нашел новую работу

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что нашел новую работу - он будет читать лекции в Нидерландах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они впечатлили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями. Надеюсь, долго читать лекции мне не придется, а опыт буду использовать не для лекций, а для отстранения олигархов от власти и реальной реформации", - написал Саакашвили в Facebook.

В феврале украинские власти выслали бывшего одесского губернатора в Польшу, после чего он оказался в Нидерландах, где получил удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе.

Летом прошлого года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства. Однако политик, который на тот момент находился в США, смог вернуться на Украину, прорвавшись через кордоны на границе с Польшей. В течение всей осени и в начале зимы он регулярно возглавлял акции протеста в Киеве, у стен Верховной рады, требуя, в частности, импичмента Порошенко.

В итоге его экстрадировали, запретив ему въезд на Украину до 2021 года. Защита оппозиционера подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении из страны.