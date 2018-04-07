В США при крушении вертолета погибли два человека
7 апреля 2018 19:44 169
Вертолет ВС США потерпел крушение в Кентукки, двое погибли, говорится в сообщении военной базы Форт-Кэмпбелл, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Потерпевший крушение вертолет АН-64E Apache принадлежал 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных сил США. Инцидент произошел в ночь на субботу на тренировочном полигоне Форт-Кэмпбелл в ходе обычных учений, заключили на базе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!