В США при крушении вертолета погибли два человека

7 апреля 2018 19:44

Вертолет ВС США потерпел крушение в Кентукки, двое погибли, говорится в сообщении военной базы Форт-Кэмпбелл, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Потерпевший крушение вертолет АН-64E Apache принадлежал 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных сил США. Инцидент произошел в ночь на субботу на тренировочном полигоне Форт-Кэмпбелл в ходе обычных учений, заключили на базе.

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