США и КНДР тайно готовят встречу Трампа и Ким Чен Ына

7 апреля 2018 20:01

США и КНДР ведут тайный прямой диалог по подготовке встречи американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

С американской стороны в секретных переговорах по каналам разведки участвуют ЦРУ и глава управления Майк Помпео, недавно выдвинутый на должность госсекретаря.

"Американские и северокорейские сотрудники разведки несколько раз проводили переговоры и в том числе встречались на территории третьей страны", - сообщает телеканал.

Стороны в настоящий момент обсуждают детали будущей встречи лидеров страны и место ее проведения, уточняет CNN.

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