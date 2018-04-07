США и КНДР тайно готовят встречу Трампа и Ким Чен Ына
7 апреля 2018 20:01 169
США и КНДР ведут тайный прямой диалог по подготовке встречи американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.
С американской стороны в секретных переговорах по каналам разведки участвуют ЦРУ и глава управления Майк Помпео, недавно выдвинутый на должность госсекретаря.
"Американские и северокорейские сотрудники разведки несколько раз проводили переговоры и в том числе встречались на территории третьей страны", - сообщает телеканал.
Стороны в настоящий момент обсуждают детали будущей встречи лидеров страны и место ее проведения, уточняет CNN.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!