Турция собралась купить у России противотанковые комплексы «Корнет»

Турция и Россия ведут переговоры по поводу возможных поставок турецким военным российских противотанковых ракетных комплексов "Корнет".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет турецкое издание Yeni Safak.

Как сообщается, обсуждается также возможность техобслуживания комплексов, которые уже есть в распоряжении турецких вооруженных сил.

Помимо этого, ведутся и переговоры о сотрудничестве в части укрепления брони турецких танков.

Тем не менее официальная Анкара пока не прокомментировала эту информацию.

Ранее стало известно, что дата начала поставок комплексов С-400 в Турцию перенесена на более ранний срок. На такой шаг Москва, по данным "Коммерсанта", пошла после переговоров российского президента Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.