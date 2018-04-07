В Дании выявили огромный вред от сети WI-FI

В Дании совершили эксперимент по влиянию WI-FI соединения и мобильных устройств на живые клетки организмов. Исследования проводили школьницы, но в результате, их исследования остро заинтересовали уважаемых в обществе биологов и радиологов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Для проведения исследования девушки разложили в 12 лотках порядка 400 семян кресс-салата. После чего половину лотков отнесли в другую комнату. Отмечается, что семена получали одинаковое количество удобрений, света и влаги.

В ходе исследования школьницы установили в одной из комнат WI-FI роутеры. Юные ученные сообщили, что приобрели установку аналогичную типу излучения, который с точностью совпадает с мобильными аппаратами.

Исследования девушек удивили их самых, учителей, а также ученых. Всего лишь за 12 дней уже наблюдались явные признаки вреда радиоизлучающих волн. В ходе эксперимента отмечается, что ростки семян, которые расположили неподалеку от роутера, выглядели куда хуже чем те, которые расположили в другой части дома. Следует отметить, что большинство ростков, где был WI-FI доступ - погибли.