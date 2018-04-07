"Бавария" – чемпион Германии в шестой раз подряд

Мюнхенская "Бавария" на выезде одержала победу с крупным счетом над "Аугсбургом" в 29-м туре чемпионата Германии по футболу и в шестой раз подряд завоевала главный трофей Бундеслиги, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Субботняя игра в Аугсбурге завершилась победой гостей со счетом 4:1. Все голы в матче забили футболисты "Баварии": Никлас Зюле (18-я минута) записал на свой счет автогол, а затем чужие ворота поразили Корантен Толиссо (32), Хамес Родригес (38), Арьен Роббен (62) и Сандро Вагнер (87).

"Бавария" набрала 72 очка и за пять туров до конца чемпионата стала недосягаемой для ближайшего преследователя - "Шальке", в активе которого 52 балла после 28 сыгранных матчей.

"Бавария" выигрывает чемпионат на протяжении последних шести сезонов. Всего на счету мюнхенского клуба 28 титулов чемпиона страны.