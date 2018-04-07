Масштабное ДТП в Тунисе: 70 пострадавших

По меньшей мере, два человека погибли, еще 70 пострадали в субботу утром в результате столкновения двух пассажирских автобусов в провинции Монастир на северо-востоке Туниса, где уже ранее случались масштабные аварии. Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство внутренних дел североафриканской республики.

"ДТП произошло около 6:40 в районе населенного пункта Мокнин", - указывает ведомство.

Как отмечает МВД, один из автобусов, перевозивших рабочих швейной фабрики, из-за густого тумана столкнулся с другим автобусом и перевернулся. По данным тунисской радиостанции "Мозаик ФМ", водитель автобуса нарушил ПДД, проигнорировав дорожные знаки, предписывавшие необходимость остановки.