Очевидцы рассказали подробности об атаке в немецком Мюнстере

Свидетели утверждают, что из грузовика, который совершил наезд на посетителей кафе в немецком Мюнстере, выбежали люди, эта информация проверяется.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам официальный представитель полиции Андреас Боде.

"Есть свидетельские показания о том, что, возможно, из этого транспортного средства выбежали еще преступники. Следственные действия продолжаются, точных сведений пока нет", - заявил он.

Ранее Боде заявил о том, что в результате наезда грузовика на группу посетителей уличного кафе в историческом центре Мюнстера погибли три человека, ранено 20, в том числе шесть человек получили тяжелые ранения.