Известны подробности о водителе, наехавшем на людей в немецком Мюнстере
7 апреля 2018 21:12 361
За рулем въехавшего в группу людей грузовика в Мюнстере находился психически неуравновешенный немец.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.
Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека погибли, 20 пострадали. Предполагалось, что речь может идти о теракте.
"Нападавшим был немец с психическими отклонениями... Его жилище обследуют на предмет взрывчатки", - пишет газета.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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