Известны подробности о водителе, наехавшем на людей в немецком Мюнстере

7 апреля 2018 21:12

За рулем въехавшего в группу людей грузовика в Мюнстере находился психически неуравновешенный немец.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека погибли, 20 пострадали. Предполагалось, что речь может идти о теракте.

"Нападавшим был немец с психическими отклонениями... Его жилище обследуют на предмет взрывчатки", - пишет газета.

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