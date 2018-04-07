Известны подробности о водителе, наехавшем на людей в немецком Мюнстере

За рулем въехавшего в группу людей грузовика в Мюнстере находился психически неуравновешенный немец.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека погибли, 20 пострадали. Предполагалось, что речь может идти о теракте.

"Нападавшим был немец с психическими отклонениями... Его жилище обследуют на предмет взрывчатки", - пишет газета.