В Словакии упал вертолет

Вертолет потерпел крушение близ аэродрома Спишска-Нова-Вес на северо-востоке Словакии, находившиеся на борту два человека получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила представитель полиции Ленка Иванова.

"Прибывшие медики осмотрели на месте двух раненых, 56-летнего мужчину, который получил ранения головы, и 42-летнюю женщину, у нее ранения в области шеи, они доставлены в ближайшую больницу. Их жизни вне опасности", - сообщила Иванова журналистам.

Полиция выясняет причины происшествия.