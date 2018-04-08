Голландия усилила контроль на границе с Германией
Власти Нидерландов внимательно отслеживают ситуацию в связи с наездом автомобиля на посетителей кафе в Мюнстере, на границе с Германией был усилен контроль, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик, два человека погибли, 20 пострадали. Нападавший покончил с собой.
"Мы продолжаем внимательно отслеживать ситуацию и проверяем, не затронул ли этот инцидент выходцев из Голландии", - сообщил в Twitter национальный координатор по безопасности и борьбе с терроризмом Нидерландов Дик Схооф.
По сообщению полиции восточного голландского региона Оверэйсел, после инцидента в Мюнстере был усилен контроль на границе с Германией.
"После инцидента в немецком Мюнстере мы получили содействие от наших коллег из подразделения PolitieLE в нашем районе в части дополнительного пограничного контроля. Продолжаем отслеживать ситуацию", - говорится в сообщении пресс-службы регионального полицейского управления.
По сообщению бельгийских СМИ, контроль усилен, в частности, на трассах A35 и A1, которые соединяют восток Нидерландов с Германией. Мюнстер находится в часе езды на автомобиле от Нидерландов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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