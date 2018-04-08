Пожар в небоскребе Trump Tower: есть жертвы - ФОТО

При пожаре небоскреба Trump Tower в районе Манхэттен погиб один человек, четверо пострадали. Возгорание произошло в одной из квартир на 50-м этаже, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным телеканала CNN, погиб человек, который жил в квартире, где имело место возгорание. Он был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Также сообщается, что при тушении огня пострадали четверо пожарных. У них травмы, которые не представляют угрозы для жизни, в частности, двое из них получили ожоги, заявил начальник службы пожарной охраны мегаполиса Дэниел Нигро и добавил, что пока не известно, по какой причине произошел пожар.

Нигро уточнил, что никого из членов семьи президента США Дональда Трампа в здании не было. В этом 58-этажном здании находится центр бизнес-империи американского лидера. В 2016 году в небоскребе располагался предвыборный штаб республиканца. В настоящее время Трамп с семьей живет в Белом доме.