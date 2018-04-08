В США три человека погибли при стрельбе в автобусе
8 апреля 2018 07:05 127
Три человека погибли в результате стрельбы в частном автобусе в городе Рокфорде (штат Иллинойс).
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиция города в Facebook .
Инцидент произошел в ночь на субботу. Отмечается, что прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили трех погибших с огнестрельными ранениями. По данным предварительного расследования, в автобусе находился еще один пассажир, он открыл огонь, а затем скрылся.
Водитель автобуса, нанятого пассажирами накануне вечером, сообщил об инциденте в полицию. В настоящее время проводится расследование, выдан ордер на арест стрелявшего, чья личность установлена.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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