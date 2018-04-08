В Австралии спасли рыбака, который провел два дня среди крокодилов - ВИДЕО

В Австралии рыбак на лодке сел на мель в районе массового обитания крокодилов и был спасен только спустя два дня.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что мужчина направился на рыбалку на реке Виктория, однако в период отлива его лодка попала в сильное течение и села на мель. Через 12 часов пришел новый прилив, однако глубины воды было недостаточно, чтобы вывести рыболовное судно с мели. Поэтому рыбак был вынужден оставаться в лодке до следующего дня. В очередной прилив вода даже не достигла его лодки.

После этого рыбак потерял надежду самостоятельно выбраться из сложившейся ситуации и, несмотря на слабый сигнал связи, позвонил в полицию. Из-за того, что он не хотел оставлять на мели свою лодку стоимостью более 23 тысяч долларов, Джонс договорился, что полицейский вертолет отбуксирует его лодку в реку.

Спасательная операция прошла успешно, и рыбак благополучно вернулся домой.

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