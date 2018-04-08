В Лондоне банда на мопедах и с мачете ограбила магазин

8 апреля 2018 07:22

Банда злоумышленников на мопедах, вооруженная мачете, ограбила магазин дорогих швейцарских часов в центре Лондона.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Evening Standard.

На видео, оказавшемся в распоряжении газеты, показана вооруженная банда из пяти человек в шлемах и масках, штурмующая магазин. Двое злоумышленников заходят в помещение, а остальные ожидают их возвращения на улице. Затем двое выбегают из магазина с мешками, и вся банда спешно покидает место преступления, при этом оставив на тротуаре мопед и молоток.

"На раннем этапе следствия считается, что несколько человек на мопедах, возможно вооруженные металлическими прутьями, вломились в магазин, предположительно, украли товар", - заявил представитель полиции Лондона.

Он отметил, что, по предварительным данным, в результате ограбления никто не пострадал.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az