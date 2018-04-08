Илон Маск предупредил о диктатуре искусственного интеллекта

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опасается, что искусственный интеллект может сотворить "бессмертного диктатора, от которого никуда не убежишь". Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Mashable.

Маск допускает, что авторитарные режимы могут создать искусственный интеллект, который сможет пережить отдельных лидеров или партии, и стать постоянным источником угнетения.

Глядя на то, что Россия уже использует алгоритмы для подрыва демократий, а Китай планирует запустить систему социального кредитования для мониторинга своих граждан к 2020 году, это не кажется надуманным.

По словам Маска, искусственный интеллект повлияет на человеческие жизни таким образом, который мы сейчас не можем себе представить.