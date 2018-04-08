Саудовская Аравия решила "огородиться" от Катара

Саудовский инвестиционный фонд собирается вырыть канал на границе с Катаром. Пока этот проект ждет официального разрешения для того, чтобы начать строительство.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает газета Sabq.

Протяженность границы - около 60 километров. Канал будет способствовать тому, чтобы сделать восточное побережье Саудовской Аравии непрерывным, что упростит торговлю и туризм. В регионе собираются возвести объекты нефтяной и других видов промышленности, соорудить пляжи, организовать курортные зоны, построить новые порты.

Особенности территории не должны помешать строительству, ровно как и социальные аспекты. Ни горных цепей, ни поселков или деревень на рубеже нет.

Планируемая ширина канала составляет 200 метров, глубина - 15-20. Он сможет принимать все типы суден. Юридически канал будет принадлежать только Саудовской Аравии.