Саудовская Аравия решила "огородиться" от Катара
Саудовский инвестиционный фонд собирается вырыть канал на границе с Катаром. Пока этот проект ждет официального разрешения для того, чтобы начать строительство.
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает газета Sabq.
Протяженность границы - около 60 километров. Канал будет способствовать тому, чтобы сделать восточное побережье Саудовской Аравии непрерывным, что упростит торговлю и туризм. В регионе собираются возвести объекты нефтяной и других видов промышленности, соорудить пляжи, организовать курортные зоны, построить новые порты.
Особенности территории не должны помешать строительству, ровно как и социальные аспекты. Ни горных цепей, ни поселков или деревень на рубеже нет.
Планируемая ширина канала составляет 200 метров, глубина - 15-20. Он сможет принимать все типы суден. Юридически канал будет принадлежать только Саудовской Аравии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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