Саудовская Аравия решила "огородиться" от Катара

8 апреля 2018 07:38

Саудовский инвестиционный фонд собирается вырыть канал на границе с Катаром. Пока этот проект ждет официального разрешения для того, чтобы начать строительство.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает  газета Sabq.

Протяженность границы - около 60 километров. Канал будет способствовать тому, чтобы  сделать восточное побережье Саудовской Аравии непрерывным, что упростит торговлю и туризм. В регионе собираются возвести объекты нефтяной и других видов промышленности, соорудить пляжи, организовать курортные зоны, построить новые порты.

Особенности территории не должны помешать строительству, ровно как и социальные аспекты. Ни горных цепей, ни поселков или деревень на рубеже нет. 

Планируемая ширина канала составляет 200 метров, глубина - 15-20. Он сможет принимать все типы суден. Юридически канал будет принадлежать только Саудовской Аравии. 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az