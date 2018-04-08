В Дагестане более 25 тысяч человек остались без света
8 апреля 2018 09:21 107
Более 25 тысяч человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за отключения воздушной линии электропередачи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Восьмого апреля в 01.20 действием токовой защиты нулевой последовательности отключилась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ "Шамильское - Анцух" (ДЗО ПАО "МРСК Северного Кавказа" - АО "Дагестанская сетевая компания") с отпайкой на ПС 110 кВ "Гидатль", АПВ выведено. Причина выясняется. Обесточены: ПС 110 кВ - 2 ("Анцух", "Гидатль"); ПС 35 кВ - 4. Без электроснабжения остались бытовые потребители Тляратинского, Цунтинского и частично Шамильского районов (около 25 500 человек)", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
7 апреля 23:44
Трамп призвал Китай покончить с "нечестной торговлей"
7 апреля 23:18
Спецоперация в Бразилии: задержаны более 80 преступников
-
7 Апр. 16:08 4 299
-
7 Апр. 10:53 3 120
-
7 Апр. 10:52 2 960
-
7 Апр. 13:31 2 656
-
7 Апр. 23:07 2 605