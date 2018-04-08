СМИ: Скрипалям предложат переезд в США

Британскому шпиону и экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, а также его дочери Юлии предложат переехать в США под новыми именами, пишет газета Sunday Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание, такая мера направлена на "защиту от новых покушений".

Также отмечается, что сотрудники британской секретной службы Ми-6 обратились к коллегам из ЦРУ по поводу вопроса выбора страны, в которую следует переселить Скрипалей "для обеспечения их безопасности".

"Им предложат жить под новыми именами", - передает газета слова источника в британском правительстве.

По данным издания, среди стран, рассматриваемых для переезда Скрипалей, были также Канада, Австралия и Новая Зеландия.

"Очевидное место для их переселения - Америка, потому что там меньше шансов, что их убьют, и там их проще защитить", - заявил источник в разведке, знакомый с переговорами.

Помимо этого, собеседники подтвердили, что оба пострадавших находятся в сознании и выразили надежду, что они в скором времени смогут помочь следствию.