Во Франции из-за забастовки на железных дорогах ограничено движение поездов

Работники французского Национального общества железных дорог (SNCF) возобновили в воскресенье свою серию двухдневных забастовок, которые через каждые три дня будут продолжаться до конца июня, передает ТАСС.

Это привело к многочисленным отменам рейсов как на внутренних, так и на международных маршрутах.

Трудящиеся протестуют против обширного плана правительства по реформе этой крупнейшей французской государственной компании. Он предусматривает, в частности, открытие железнодорожного сектора для конкуренции, что может привести к закрытию целого ряда маршрутов как нерентабельных, увольнениям, снижению доходов компании и ее работников. Профсоюзы серьезно опасаются, что реформа приведет в конечном счете к приватизации SNCF.

Особое недовольство вызывает намерение властей лишить поступающих на работу в SNCF льготного статуса железнодорожников, введенного еще в средине прошлого века. Он предусматривает высокий уровень зарплат, ранний выход на пенсию, крупные льготы при покупке железнодорожных билетов.