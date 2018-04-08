Автобус в Турции попал в серьезное ДТП

8 апреля 2018 12:35

В Турции на авомагистрали между городами Афьонкарахисар и Анталия перевернулся автобус, сообщают в воскресенье турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В результате ДТП ранения получили не менее 20, один человек погиб.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и экстренных служб.

По имеющейся на данный момент информации, инцидет произошел вследствие того, что водитель не справился с управлением.

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