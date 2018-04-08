Автобус в Турции попал в серьезное ДТП
8 апреля 2018 12:35 130
В Турции на авомагистрали между городами Афьонкарахисар и Анталия перевернулся автобус, сообщают в воскресенье турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В результате ДТП ранения получили не менее 20, один человек погиб.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и экстренных служб.
По имеющейся на данный момент информации, инцидет произошел вследствие того, что водитель не справился с управлением.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
12:25