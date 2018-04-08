Глава МВД ФРГ прокомментировал террористический след в наезде на людей в Мюнстере

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, согласно заявлению главы МВД ФРГ, преступник действовал в одиночку.

В немецком Мюнстере действовал одиночка. Терррористического следа нет, расследование продолжается.

Ранее СМИ сообщили, что на группу сидящих на улице посетителей ресторана в историческом центре Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали.