Глава МВД ФРГ прокомментировал террористический след в наезде на людей в Мюнстере
8 апреля 2018 14:40 106
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, согласно заявлению главы МВД ФРГ, преступник действовал в одиночку.
В немецком Мюнстере действовал одиночка. Терррористического следа нет, расследование продолжается.
Ранее СМИ сообщили, что на группу сидящих на улице посетителей ресторана в историческом центре Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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