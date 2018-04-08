Глава МВД ФРГ прокомментировал террористический след в наезде на людей в Мюнстере

8 апреля 2018 14:40

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, согласно заявлению главы МВД ФРГ, преступник действовал в одиночку.

В немецком Мюнстере действовал одиночка. Терррористического следа нет, расследование продолжается.

Найденный в квартире преступника из Мюнстера автомат оказался муляжом

Ранее СМИ сообщили, что на группу сидящих на улице посетителей ресторана в историческом центре Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали.

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