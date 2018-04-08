Генсек ООН обеспокоен сообщениями о возможном применении химоружия в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш серьезно обеспокоен сообщениями о возможных новых случаях нападения и применении химического оружия против мирных граждан в сирийском городе Дума, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Генеральный секретарь серьезно обеспокоен возобновившимся и усилившимся насилием в Думе, Восточная Гута, в последние 36 часов после периода относительного спокойствия... В особенности генсек взволнован заявлениями о том, что химическое оружие было использовано против мирного населения в Думе", - говорится в заявлении Дюжаррика, размещенном на официальном сайте всемирной организации.

Ранее представитель госдепартамента США сообщил РИА Новости, что США следят за возможным применением химоружия в сирийской Думе, в результате которого могли погибнуть 40 человек.