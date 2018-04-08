Папа Римский поздравил отмечающих Пасху христиан

8 апреля 2018 16:45

Папа Римский Франциск поздравил верующих христиан, отмечающих Пасху. Об этом сообщает Vatican News.

Понтифик передал поздравления христианам восточных церквей, отмечающих в воскресенье, 8 апреля, праздник Воскресения Христова, передает Day.Az со ссылкой на RT.

"Господь воскресший, наполни их светом и миром и поддержи общины, которые живут в особенно сложных ситуациях", - сказал он.

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