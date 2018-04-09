В Охотском море спасли рыбаков с оторвавшейся льдины - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

11:42

Спасатели на Сахалине завершили операцию в Охотском море и доставили с оторвавшейся льдины 54 рыбака-любителя. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Спасательная операция завершена, доставили на берег последнего из рыбаков-любителей, оказавшихся на оторванной льдине. Пятьдесят четвёртый по счёту был доставлен на берег в 16.20. За медицинской помощью никто из снятых со льдины рыбаков не обращался", - говорится в сообщении.

Днём в понедельник оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в заливе Мордвинова (юго-восточное побережье острова Сахалин) оторвалась льдина с людьми.

В спасательной операции задействованы 19 человек и 9 единиц техники, в том числе резиновые лодки и судно на воздушной подушке "Хивус".