В Охотском море спасли рыбаков с оторвавшейся льдины - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11:42
Спасатели на Сахалине завершили операцию в Охотском море и доставили с оторвавшейся льдины 54 рыбака-любителя. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Спасательная операция завершена, доставили на берег последнего из рыбаков-любителей, оказавшихся на оторванной льдине. Пятьдесят четвёртый по счёту был доставлен на берег в 16.20. За медицинской помощью никто из снятых со льдины рыбаков не обращался", - говорится в сообщении.
Днём в понедельник оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в заливе Мордвинова (юго-восточное побережье острова Сахалин) оторвалась льдина с людьми.
В спасательной операции задействованы 19 человек и 9 единиц техники, в том числе резиновые лодки и судно на воздушной подушке "Хивус".
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09:08
Операция по спасению около 30 рыбаков с оторвавшейся льдины ведется на Сахалине, уже удалось спасти четырех человек, сообщает в понедельник пресс-служба управления МЧС по Сахалинской области, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Днем 9 апреля оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в заливе Мордвинова (юго-восточное побережье острова Сахалин) произошел отрыв льда с людьми", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в 500 метрах от берега на ледяном поле образовалась трещина шириной 10 метров, за которой находятся около 30 рыбаков-любителей. Протяженность льдины составляет несколько километров, возле мыса Свободный она соприкасается с сушей, сообщили в МЧС.
В спасательной операции задействованы 19 человек и 9 единиц техники, в том числе резиновые лодки и судно на воздушной подушке "Хивус". Четыре рыбака уже доставлены на берег, добавили в ведомстве.
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11:04
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