Гонщик "Формулы-1" травмировал своего механика на пит-стопе - ВИДЕО

Один из лидеров гонки финский пилот Ferrari Кими Райкконен заехал на пит-стоп, но стартовал раньше времени, когда ещё не было закреплено левое заднее колесо. В итоге машина задела механика, а сам гонщик был вынужден сойти через несколько сотен метров пройденной дистанции, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Как сообщается, пострадавший механик был вынужден обратиться к врачу, его жизни ничего не угрожает.

Райкконен - чемпион мира 2007 года, после первой гонки сезона занимал в чемпионате третье место.

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