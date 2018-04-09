Гонщик "Формулы-1" травмировал своего механика на пит-стопе - ВИДЕО
9 апреля 2018 09:50 361
Один из лидеров гонки финский пилот Ferrari Кими Райкконен заехал на пит-стоп, но стартовал раньше времени, когда ещё не было закреплено левое заднее колесо. В итоге машина задела механика, а сам гонщик был вынужден сойти через несколько сотен метров пройденной дистанции, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Как сообщается, пострадавший механик был вынужден обратиться к врачу, его жизни ничего не угрожает.
Райкконен - чемпион мира 2007 года, после первой гонки сезона занимал в чемпионате третье место.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра: