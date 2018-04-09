Опубликовано видео, как НЛО преследует американских астронавтов - ВИДЕО

В Сети опубликовано видео, снятое на борту американского космического корабля "Атлантис". На ролике виден круглый черный объект, парящий над облаками, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На записи слышен голос астронавта, докладывающего диспетчеру на Земле об увиденном. По голосу заметно, что американец напуган увиденным.

Пользователь YouTube Тим Бекерс, выложивший видео в открытый доступ, предполагает, что замеченный объект может быть кораблем, который сторонники конспирологических теорий называют "Черным рыцарем" (Black Knight), который якобы находится на околоземной орбите, факт чего скрывает NASA.

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