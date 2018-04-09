В пустыне Перу найдены новые загадочные узоры - ВИДЕО

Исследователи обнаружили полсотни изображений, среди которых антропоморфные геоглифы, изображения животных и природных явлений, передает Day.Az со ссылкой на podrobnosti.ua.

Археологи нашли 50 новых загадочных фигур на плато Пальпа недалеко от города Наска: многие из них старше, чем уже известные рисунки, сообщает издание Science Alert.

Обнаружить геоглифы ученым помогли беспилотники и спутниковые снимки. Эксперты устанавливают точный возраст и происхождение рисунков. Предполагается, что они были созданы представителями и культуры Наска между 200 и 700 годами нашей эры.

Геоглифы - нанесенные на землю узоры, размеры которых порой настолько велики, что их можно рассмотреть только с воздуха.

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