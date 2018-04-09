Таинственная подводная стена, опоясывающая Землю, найдена на Google Earth - ВИДЕО

Пользователи Сети долгое время обсуждают размещенное на YouTube видео, на котором демонстрируется загадочная подводная стена, замеченная в картографическом сервисе Google Earth. Об этом сообщает портал Ancient Code.

В приведенном ролике запечатлен процесс использования сервиса с отмеченными точками, которые, по версии создателя видео, проставлены вдоль обнаруженной подводной стены. Если приблизить камеру, то в указанных местах действительно видно трубчатую конструкцию неизвестного происхождения, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Официального объяснения появления этой конструкции на данный момент нет. Возможно, это неопознанный элемент подводного рельефа. Склонные к конспирологии пользователи, разумеется, связывают подводную стену с инопланетянами и секретными проектами мировых правительств.

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