В Лондоне оцепили Букингемский дворец из-за подозрительного автомобиля

Полиция установила оцепление вокруг Букингемского дворца в Лондоне из-за подозрительного фургона, остановленного правоохранителями напротив резиденции королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, водитель транспортного средства, мужчина в возрасте около 30 лет, был задержан по подозрению в нарушении общественного порядка.

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