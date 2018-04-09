В Лондоне оцепили Букингемский дворец из-за подозрительного автомобиля
9 апреля 2018 13:04 172
Полиция установила оцепление вокруг Букингемского дворца в Лондоне из-за подозрительного фургона, остановленного правоохранителями напротив резиденции королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, водитель транспортного средства, мужчина в возрасте около 30 лет, был задержан по подозрению в нарушении общественного порядка.
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