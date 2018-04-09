Украинский футболист подвергся нападению тещи - ВИДЕО

9 апреля 2018 13:44

Украинский футболист Александр Шовковский рассказал на своей странице в Facebook о том, что его бывшая теща напала на него, когда он приехал в дом экс-супруги, чтобы повидаться с дочерью. Он опубликовал видео в Сети, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Сначала Аленова Любовь Павловна прицельно в голову кидала в меня камнями - заблаговременно заготовленными! - с балкона, а потом по мне начала стрелять из ПИСТОЛЕТА!" - рассказал спортсмен. 

При этом он отметил, что приехал, чтобы поздравить свою дочь с Пасхой. Время визита было оговорено судом заранее.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Теща обстреляла известного футболиста из пистолета за желание повидаться с дочерью

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