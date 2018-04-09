В Турции полиция случайно обнаружила старинную Библию - ВИДЕО

Полиция в Турции во время обычной проверки водителей обнаружила старинную Библию, написанную на коже. Об этом сообщает Daily Sabah.

По данным издания, библейская рукопись была найдена во время досмотра автомобиля граждан Сирии и Ирака. Подозреваемые в контрабанде исторического артефакта пытались вывезти Библию из провинции Аксарай, однако были задержаны, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

В настоящее время по факту случившегося начато расследование. В случае если историческая ценность рукописи подтвердится, против задержанных будет возбуждено уголовное дело. Какое конкретно наказание им грозит, не сообщается.

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