Врачи показали клей, который заживляет раны за одну минуту - ВИДЕО

Высокоэластичный хирургический клей быстро уплотняет раны без необходимости в швах, может трансформировать работу хирургических операций. Результаты тестов опубликованы Science Translational Medicine под авторством ученых из Австралийского университета в Сиднее, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

MeTro включает в себя белки, которые при взаимодействии с ультрафиолетовым светом превращаются в упругий, но прочный материал. После впрыскивания в рану, MeTro полностью запечатывает ее в течение одной минуты. После этого вещество постепенно рассасывается и восстанавливает разорванные ткани.

Ученые отмечают, что в дальнейшем клей поможет избавиться от швов или металлических скоб, которые длительное время хирурги используют во время операций. Кроме того, он может стать незаменимым в экстренных случаях - например, при автомобильных катастрофах.

Высокая эластичность MeTro делает его идеальным для герметизации ран в тканях тела, которые постоянно расширяются и расслабляются - например, в легких, сердце и артериях. Материал также можно использовать для ран, которые находятся в труднодоступных местах.

Еще одна уникальная особенность клея заключается в том, что его можно запрограммировать на определенное время рассасывания в ране, чтобы дать организму возможность успеть залечить рану. Клеевая пробка может рассосаться за несколько часов или месяцев. Ученые протестировали клей на раненых легких, а также других внутренних органах лабораторных свиней и даже поврежденных артериях. Во всех случаях клей прошел тесты.

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