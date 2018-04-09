Греки отпраздновали Пасху взрывами в центре столицы - ВИДЕО

9 апреля 2018 16:40

В Греции прошло традиционное празднование Пасхи с коктейлями Молотова и фейерверками. На видео гуляний обратила внимание греческая версия CNN.

На кадрах жители афинского района Неос-Козмос, расположенного неподалеку от исторического центра, шумно отмечают Пасху у Храма Вознесения. Как только в церкви на службе прозвучала фраза "Христос воскрес" и колокола начали звонить, греки стали бросать на дорогу коктейли Молотова, запускать петарды и фейерверки. Это продолжалось около десяти минут, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Сообщается, что власти города заранее предупредили население о пожароопасной акции, а ее участники находились на безопасном расстоянии от огня. Акция проводилась уже в десятый раз.

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Греки отпраздновали Пасху взрывами в центре столицы

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