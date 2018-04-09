Автобус со школьниками упал в ущелье в Индии, много погибших - ФОТО

Школьный автобус рухнул в ущелье в индийском штате Химачал-Прадеш.

Как передает NDTV, транспортное средство обнаружили на глубине 30 метров. Жертвами ДТП стали 26 детей, при этом количество погибших может возрасти, так как всего в автобусе было примерно 40 человек, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

В транспортном средстве были ученики пятых и младших классов частной школы.

На месте работают оперативные службы. Причина ЧП устанавливается.