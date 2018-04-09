В Афганистане прогремел мощный взрыв, есть погибшие и раненые
9 апреля 2018 19:32 127
Пять человек погибли, семь получили ранения в результате взрыва на северо-западе Афганистана. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на заявление представителя полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Взрыв прогремел в понедельник в провинции Герат. Как сообщил представитель полиции провинции, несколько взрывных устройств были прикреплены к мотоциклу.
Ответственность за взрыв пока не взяла ни одна из действующих в регионе группировок.
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