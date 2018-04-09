Путин наградил американского генерала

Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы генерал-майора Корпуса морской пехоты США Чарльза Болдена. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что награда была назначена за большой вклад в развитие сотрудничества двух стран в области космонавтики.

Этим же орденом награжден другой гражданин США - председатель консультативного совета Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства по Международной космической станции Томас Стаффорд.

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