Вице-премьер Турции рассказал, когда военные выйдут из Африна

Турецкая армия покинет сирийский Африн после того, как кризис в Сирии будет разрешен политическим путем.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Как заявил ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва надеется, что Турция вернет сирийскому правительству контроль над Африном.

"Мы пришли туда не как оккупанты и не собираемся там оставаться, уважая территориальную целостность Сирии. Мы очистили Африн от террористов, сейчас продолжаются работы по разминированию. В Сирии сейчас вакуум власти, есть разные силы, оппозиция. Мы передадим власть в Африне местным жителям, которые сами наладят свою жизнь. Главное сейчас - найти политический выход из кризиса, и как только он будет найден, мы уйдем оттуда", - сказал Боздаг журналистам.

Он добавил, что сирийский кризис решить военным путем невозможно.

Генштаб ВС (вооруженные силы) Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Эрдоган заявил 18 марта о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.