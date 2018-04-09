Бекир Боздаг: Сирия не должна стать жертвой противостояния РФ и США

Анкара не хочет противостояния России и США в Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, комментируя реакцию Москвы и Вашингтона на сообщения о предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек. Трамп заявил, что требует немедленно разблокировать район предполагаемой химатаки в Сирии, который окружен сирийской армией.

Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

"Есть фото и видео, по которым использование химоружия ясно видно. Раньше оно тоже использовалось, но никаких шагов сделано не было. Россия и США делают противоречащие друг другу заявления по этому инциденту, поэтому мы призываем к всестороннему и объективному расследованию инцидента. Сирия не должна быть жертвой борьбы России и США", - сказал Боздаг журналистам.

