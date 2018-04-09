Йеменские хуситы пообещали ежедневно запускать ракеты по Саудовской Аравии

Глава Высшего политического совета Йемена и лидер удерживающей власть в стране группировки "Ансар Алла" (хуситы) Салех ас-Саммад пообещал Саудовской Аравии "полный баллистических ракет год".

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил в понедельник.

Слова фактического президента и главы непризнанного мировым сообществом правительства Йемена прозвучали в ходе собрания в провинции Дамар, посвященного четвертому году с начала войны в арабской республике.

"Этот год станет годом, полным баллистических ракет. В предстоящий период ракеты будут запускаться каждый день. Саудовская Аравия не спасется от наших ракет, несмотря на количество устанавливаемых ими противоракетных комплексов", - заявил глава Высшего совета Йемена.

Возглавляемая Эр-Риядом военная коалиция, воюющая в Йемене, в конце марта заявила, что перехватила семь ракет, выпущенных по Саудовской Аравии со стороны Йемена - три из них были нацелены на Эр-Рияд.

При падении обломков одной из ракет на жилые районы саудовской столицы погиб гражданин Египта, еще два человека получили ранения.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой - правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на что хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.