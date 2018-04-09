Нефть подорожала на восстановлении мировых бирж

Мировые цены на нефть в понедельник вечером выросли более чем на 2% на фоне восстановления мировых рынков из-за ослабления напряженности вокруг торговых отношений между США и КНР.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.48 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,24%, до 68,61 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,13%, до 63,38 доллара за баррель.

В понедельник биржи Европы закрылись в плюсе, а американские индексы растут почти на 1,5% на фоне ослабления напряженности вокруг ситуации с США и КНР. В воскресенье министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что не ожидает торговой войны с Китаем. Кроме того, президент США Дональд Трамп в своем Twitter выразил надежду на скорое урегулирование торгового спора с Китаем.

Напряжение в торговых отношениях между США и Китаем обострилось после того, как президент США Дональд Трамп в пятницу поручил торговому представителю страны изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов. В начале апреля США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Пекин в ответ анонсировал ответные пошлины на те же 50 миллиардов долларов, которые пока тоже не начали действовать.

"И вновь мы наблюдаем, как нефтяной рынок поддерживается более глобальными рыночными настроениями. После пятничного ухода инвесторов от риска, позитивные настроения на фондовых рынках в начале недели способствуют росту и нефтяных цен", - приводит агентство Рейтер слова директора исследований товарных рынков компании ClipperData Мэтта Смита (Matt Smith).

Усилия стран ОПЕК+ по сокращению добычи также поддерживают нефтяные цены. ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.